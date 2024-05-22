Минсельхоз назвал стабильным продовольственный рынок

По оценке Министерства сельского хозяйства России, ситуация на продовольственном рынке в 2024 году характеризуется как стабильная. Об пишет газета «Известия».

По большинству основных товаров динамика отпускных цен сдержанная и находится ниже уровня инфляции. Для ряда продуктов текущие цены даже ниже, чем годом ранее.

За последние 12 месяцев подешевели картофель (-5,8%), репчатый лук (-23,9%), гречневая крупа (-15,2%), подсолнечное масло (-0,3%) и вермишель (-1,7%). На данный момент также наблюдается сезонное снижение цен на овощи закрытого грунта — за неделю огурцы подешевели на 9,6%, а томаты — на 10,9%.

«Традиционно снижение стоимости основных видов плодоовощной продукции ожидается летом и осенью в период сбора урожая», — отмечают в Минсельхозе.

В то же время с приходом теплого времени года и ростом спроса на мясо наблюдается некоторое подорожание отдельных видов мясной продукции. Однако данная динамика является сезонной. Кроме того, производство скота и птицы в сельхозорганизациях за 4 месяца 2024 года выросло на 4%, что является стабилизирующим фактором на рынке мяса.

До этого в России запретили прогнозы о резком подорожании товаров.

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