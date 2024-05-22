В Москве поймали афганца, который изрезал ножом студентку на остановке

В Москве арестовали уроженца Афганистана, который напал с ножом на 22-летнюю студентку в Москве. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

«Преображенский суд отправил его в СИЗО до 20 июля», — говорится в публикации.

Отмечается, что подозреваемый — 48-летний Ахмед Барекзай. У него есть вид на жительство в России до 2025-го. Мужчина не работает. У Барекзая есть семья: жена и двое маленьких детей. В ходе заседания суда он заявил, что состоит на учете у психиатра.

За нападение на девушку ему грозит 10 лет колонии.

На данный момент пострадавшая девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии.

20 мая стало известно, что в Москве пьяный мужчина из Афганистана ударил ножом в шею 22-летнюю студентку, стоявшую на остановке в районе Гольяново. На кадрах, распространившихся в соцсетях, видно, как мужчина в темной одежде подходит к девушке, наносит ей один удар ножом в шею, а затем быстро убегает.

Девушку госпитализировали с непроникающим ранением. Вскоре подозреваемого в нападении уроженца Афганистана задержали. При нем нашли складной нож, уточняла столичная прокуратура.

По словам очевидцев, нападавший афганец находился в неадекватном состоянии: после задержания мужчина сидел с низко опущенной головой и что-то бормотал.

Ранее сообщалось, что в Дагестане родителям не возвращают дочь, которую похитил на автомобиле сосед.