Сбер заявил о выполнении требований регулятора по переводам самому себе в другие банки

Сбер в соответствии с требованиями федерального законодательства с 1 мая 2024 года отменил комиссию на переводы самому себе в другие банки, и клиенты могут переводить до 30 млн рублей в месяц на свои счета в других кредитных организациях бесплатно. Об этом напомнила пресс-служба компании.

В Сбере рассказали, что суточные лимиты, действующие в Сбербанк Онлайн на все типы операций, вводились для защиты средств клиентов от мошеннических схем, которые присутствуют и модифицируются все время существования Р2Р переводов. При этом через приложение можно управлять суточным лимитом.

«В частности, повысить его и перевести самому себе по номеру счета в другие банки до 30 млн рублей в сутки без какой-либо комиссии. Это надежный и безопасный способ перевода средств, так как минимизирует риск мошенничества», — пояснили в компании.

Там также обратили внимание, что для перевода 30 млн рублей через систему быстрых платежей необходимо осуществить 30 операций по 1 млн рублей, поскольку на уровне СБП действуют лимиты на одну операцию в 1 млн рублей.

До этого сообщалось, что Сбер внедрил искусственный интеллект для контроля за тратами средств, выданных по госпрограммам. В компании напомнили, что Сбербанк реализует более 40 госпрограмм для поддержки населения и бизнеса на общую сумму 6 трлн рублей.

Ранее Сбер упростил покупку золота для корпоративных клиентов.