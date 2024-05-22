Суд города Москвы оставил без движения иск бывшего футболиста Павла Мамаева на 10 млн рублей к бывшей супруге Алане Мамаевой. На это обратила внимание «Газета.Ru».

Иск был зарегистрирован 6 мая 2024 года. 15 мая было принято решение оставить иск без движения.

Мамаевы расстались из-за измен спортсмена. Модель обвиняла бывшего мужа, что он финансово не поддерживает их общую дочь. В апреле 2022 года Мамаев выиграл суд у экс-супруги. Он добился снижения процентов алиментов. Мамаев должен был отдавать на содержание дочери треть своей заработной платы, но сумма была сокращена вдвое. У Аланы есть сын от предыдущего брака с борцом Александром Липовым.

Поcледним профеccиональным клубом Мамаева были подмоcковные «Химки», которые он пополнил в декабре 2021 года. До этого он два cезона выcтупал за «Роcтов». Он приcоединилcя к клубу поcле оcвобождения из колонии. В 2023 году футболист завершил профессиональную карьеру.

Ранее Мамаев вновь потребовал от бывшей жены 10 млн рублей.