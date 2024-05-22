Франция и Германия объяснили, почему пока не признают Палестину

Франция не считает, что признание Палестины сейчас поспособствовало бы политическому решению ближневосточного конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, передает РИА Новости.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ пока не собирается «символически» признавать Палестину, для этого нужно политическое решение конфликта на Ближнем Востоке.

22 мая Сежурне заявил, что вопрос признания государственности Палестины не является табу для Франции, но сейчас для этого неподходящий момент.

В этот же день правительство Норвегии официально заявило, что признает независимость государства Палестина. Решение вступит в силу 28 мая.

Вслед за Норвегией независимость Палестины признали Ирландия и Испания.

На этом фоне Израиль отозвал послов в Норвегии и Ирландии для последующих консультаций и пригрозил подобными мерами Испании.

До сегодняшнего дня Палестину признавали девять стран — членов Европейского союза. Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия приняли соответствующее решение в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция — в 2014 году.

Ранее Нетаньяху резко высказался о признании Палестины рядом стран ЕС.