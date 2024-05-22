Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияна Марковская покинула должность пресс-секретаря министра обороны

Пресс-секретарь Шойгу Россияна Марковская сообщила, что покидает свой пост

close
100%
Rossiyana Markovskaya/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пресс-секретарь главы министерства обороны РФ Россияна Марковская покинула свой пост. Об этом она рассказала в своем аккаунте в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Марковская поделилась с подписчиками, что переходит на другую работу. На какую именно — она не уточнила.

Бывшая представительница ведомства рассказала, что на посту пресс-секретаря министра обороны она проработала с 2017 года и будет вспоминать это время с гордостью.

«Почти 7 лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31», — подчеркнула Марковская.

В мае в России сменился министр обороны. В новом правительстве Минобороны вместо Сергея Шойгу возглавил Андрей Белоусов, который в предыдущем кабмине был первым вице-премьером.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что назначение Белоусова связано с увеличившимися расходами на военно-промышленный комплекс (ВПК) и безопасность в 2024 году. Глава государства добавил, что новый министр обороны выбран на эту должность еще и потому, что Россия «обязана распорядиться ресурсами рачительно и эффективно».

Ранее политолог заявил, что назначение Белоусова главой МО РФ — лишь часть пазла.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами