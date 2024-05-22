Россияна Марковская покинула должность пресс-секретаря министра обороны

Пресс-секретарь главы министерства обороны РФ Россияна Марковская покинула свой пост. Об этом она рассказала в своем аккаунте в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Марковская поделилась с подписчиками, что переходит на другую работу. На какую именно — она не уточнила.

Бывшая представительница ведомства рассказала, что на посту пресс-секретаря министра обороны она проработала с 2017 года и будет вспоминать это время с гордостью.

«Почти 7 лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31», — подчеркнула Марковская.

В мае в России сменился министр обороны. В новом правительстве Минобороны вместо Сергея Шойгу возглавил Андрей Белоусов, который в предыдущем кабмине был первым вице-премьером.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что назначение Белоусова связано с увеличившимися расходами на военно-промышленный комплекс (ВПК) и безопасность в 2024 году. Глава государства добавил, что новый министр обороны выбран на эту должность еще и потому, что Россия «обязана распорядиться ресурсами рачительно и эффективно».

Ранее политолог заявил, что назначение Белоусова главой МО РФ — лишь часть пазла.