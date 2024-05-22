В Белгородской области объявлена ракетная опасность

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что по всей Белгородской области звучат сигналы ракетной опасности. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

«На всей территории Белгородской области запущена сирена ракетной опасности», — указывается в публикации.

Местным жителям настоятельно рекомендовано пройти в безопасные места или убежища, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая) и категорически не приближаться к окнам.

Незадолго до этого Гладков заявил, что два села в регионе подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Речь идет о населенных пунктах Тишанка и Архангельское. Никто из жителей не пострадал.

Перед этим губернатор сообщал, что один человек пострадал после атаки беспилотниками ВСУ заправки в Грайвороне.

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