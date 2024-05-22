В Киеве и еще девяти регионах Украины объявлена ракетная тревога

В Киеве и восьми восточных регионах Украины объявлена ракетная тревога. Об этом сообщает официальный ресурс оповещения населения Украины.

В течение нескольких минут тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Киевской и Сумской областях.

Кроме того, сирены звучат на территории контролируемых Киевом частей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.