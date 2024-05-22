Сунак объявил о досрочных выборах в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборлв в стране на 4 июля. С таким заявлением политик выступил в видеообращении к нации.

Премьер-министр пообещал гражданам, что он всегда будет работать над обеспечением их безопасности и вновь повторил, что в ближайшие пять лет страна столкнется с крупнейшими вызовами безопасности со времен Второй Мировой войны.

Сунак занял пост премьер-министра 25 октября 2022 года. За это время он значительно увеличил военные расходы страны, что стало поводом для критики его политики.

До этого о намерении Сунака назначить всеобщие выборы в Британии на эту дату писало The Guardian.

После местных выборов сообщалось, что число сторонников тори в британских региональных советах сократилось в два раза.

Число кресел у консерваторов сократилось до 515, уменьшившись на 474. При этом их соперники из Лейбористской партии получили 1158 мест, увеличив результат на 186 мест по сравнению с результатами год назад. При этом тори опережают не только лейбористы, но и Либеральная демократическая партия с 522 голосами.

При этом по числу местных советов с контролируемым партией большинством лейбористы опережают тори в 8,5 раз — 51 против шести.

Ранее Сунак объяснил рост военных расходов Британии угрозой от «авторитарной оси».