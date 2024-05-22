Отец вратаря Сафонова отреагировал на новость об интересе к сыну со стороны «ПСЖ»

Евгений Сафонов, отец вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, заявил, что ничего не знает о том, что его сыном интересуется французский «ПСЖ», передает Sport24.

«Первый раз слышу такую информацию. Узнал от вас. Обсуждали с Матвеем возможный переход в европейский клуб летом? В первую очередь, предложение должен рассмотреть клуб», — сказал Сафонов-старший.

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов сыграл в составе «Краснодара» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 10 поединков сыграл «на ноль». Голкипер — воспитанник краснодарской команды.

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьем месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед в личных встречах.

Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что «Краснодар» и «ПСЖ» приблизились к соглашению по трансферу Сафонова.