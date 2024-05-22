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Франция провела первый пробный запуск обновленной сверхзвуковой ракеты ASMPA

Франция провела первый пробный пуск обновленной сверхзвуковой ракеты ASMPA

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Depositphotos

Франция провела первый пробный запуск обновленной сверхзвуковой ракеты ASMPA, способной нести ядерную боевую часть. С таким заявлением выступил глава французского министерства обороны Себастьян Лекорню в социальной сети X.

«Истребитель «Рафаль» <...> успешно провел первый испытательный пуск <...> ядерной ракеты ASMPA», — отмечается в публикации.

Министр подчеркнул, что ракета запускалась без бортовой полезной нагрузки.

Глава ведомства отметил, что эта операция планировалась в течение длительного времени и в конечном итоге продемонстрировала превосходство и оперативную надежность сил ядерного сдерживания Франции.

В конце апреля Лекорню заявил, что предприятиям военно-промышленного комплекса страны нужно отдать приоритет производству зенитных ракет Aster.

До этого минобороны Франции объявило об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты М51.3.

Ранее во Франции заявили, что Макрон хочет войны с Россией.

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