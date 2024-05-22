Зеленый чай защищает от пародонтита и болей в животе, выяснили ученые

Экстракт японского порошкового чая матча (маття) и листовой зеленый чай могут предотвращать развитие пародонтита и ослаблять менструальные боли у женщин репродуктивного возраста. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылками на исследования ученых из Университета Нихон в Японии и Шанхайского университета Цзяотун в Китае.

По словам японских исследователей, экстракт чая матча способствует сохранению нормальной микрофлоры полости рта. Результаты научной работы, опубликованной в журнале Microbiology Spectrum, показали, что жидкость для полоскания рта на основе экстракта этого напитка может эффективно уничтожать бактерии Porphyromonas gingivalis, которые вызывают воспаление десен и пародонтит. Этот эффект достигается благодаря антимикробным свойствам катехинов — растительных антиоксидантных соединений.

Катехины, которые также содержатся в листовом зеленом чае, могут помочь в борьбе с менструальными болями. Исследование китайских ученых показало, что эти вещества могут подавлять выработку простагландинов — гормоноподобных соединений, которые считаются одной из причин спазмов.

Ранее ученые узнали, как мода на чай спасла жизни тысяч англичан в XVIII веке.