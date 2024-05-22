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В Подмосковье младенец получил переломы, пока, по словам матери, его одевали родители

В Истре родителей лишили прав из-за многочисленных переломов у младенца

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Shutterstock

Родители из Истры лишились родительских прав после того, как ребенок попал в больницу. Об этом сообщает kp.ru.

Мать семьи родила сына от нового возлюбленного, но в соответствующей графе в документах указала своего мужа. В тот момент они еще не развелись, но и не жили вместе. Сам мужчина не видел супругу около трех лет.

Спустя некоторое время после рождения педиатр обратила внимание матери на то, что младенец не набирает вес должным образом. Семью направили в больницу, но там женщина и ребенок провели только два дня.

Через несколько дней мальчик оказался в медучреждении из-за многочисленных переломов, ушибов и гематом. По словам старшего помощника Истринского городского прокурора Оксаны Мельниковой, неизвестно, как младенец получил травмы.

«Мать сначала сказала, что они так на ребенка комбинезончик надевали неаккуратно. Потом – что биологический отец его в воздух подбрасывал», – поделилась она.

Сам сожитель матери заявил, что вреда сыну не причинял. Реальную причину произошедшего установит экспертиза.

В отношении родителей возбудили уголовное дело, их лишили прав. Отец, указанный в документах, согласился с таким решением. Мать была недовольна.

Ранее в Свердловской области отец посадил ребенка за руль машины, чтобы тот не капризничал.

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