Путин поручил утвердить программы развития для отстающих регионов России

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству до 1 октября 2024 года утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития для 10 российских регионов, нуждающихся в повышении ряда показателей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Правительству РФ утвердить индивидуальные программы <...> на 2025–2030 годы», — отмечается в публикации.

Согласно распоряжению, поручение коснется таких республик, как Алтай, Калмыкия, Марий Эл, Тыва, Хакасия, Чувашия, а также затронет Алтайский край, Кировскую, Курганскую и Псковскую области. Из госбюджета запланировано выделить по меньшей мере 10 млрд руб. на исполнение означенных программ.

Уточняется, что соответствующее распоряжение было дано по результатам совещания с членами кабинета министров 4 апреля.

До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин заслушает доклады о строительстве объектов в новых регионах РФ.

Ранее сообщалось, что власти хотят повысить зарплаты бюджетников в отстающих субъектах.