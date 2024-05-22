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ВС России стали применять в зоне СВО мультичастотные FPV-дроны «Пиранья»

«Известия»: ВС РФ начали применять устойчивые к РЭБ FPV-дроны «Пиранья»

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Павел Лисицын/РИА Новости

Бойцы российской армии получили модернизированные FPV-дроны «Пиранья» с мультичастотной системой связи, которая делает беспилотники устойчивыми к воздействию систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на разработавшее аппарат Симбирское конструкторское бюро «Пиранья».

«Мы недавно поставили им дроны на наших уникальных частотах, которые средствами РЭБ не глушатся. Вот они первый запустили, и сразу же в цель», — говорится в сообщении.

22 мая ВСУ обстреляли центр города Лисичанск в Луганской народной республике (ЛНР). Предположительно, это были ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

21 мая сообщалось, что военнослужащие Центральной группировки Вооруженных сил (ВС) России использовали наземный беспилотный аппарат (БПА) «Лягушка» для ликвидации опорного пункта украинских военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

18 мая российские средства противовоздушной обороны сбили 37 беспилотных летательных аппаратов, оперативно-тактическую ракету «Точка-У» Вооруженных сил Украины.

Ранее ТАСС сообщил о мобилизации бездомных на Украине.

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