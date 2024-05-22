ВС России стали применять в зоне СВО мультичастотные FPV-дроны «Пиранья»

Бойцы российской армии получили модернизированные FPV-дроны «Пиранья» с мультичастотной системой связи, которая делает беспилотники устойчивыми к воздействию систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на разработавшее аппарат Симбирское конструкторское бюро «Пиранья».

«Мы недавно поставили им дроны на наших уникальных частотах, которые средствами РЭБ не глушатся. Вот они первый запустили, и сразу же в цель», — говорится в сообщении.

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Ранее ТАСС сообщил о мобилизации бездомных на Украине.