Дебаты перед выборами в Европарламент на русском отменили на латвийском ТВ

Руководство Латвийского телевидения (LTV) приняло решение отменить дебаты на русском языке перед выборами в Европарламент с трансляцией на русскоязычной платформе rus.lsm.lv. Об этом сообщает Delfi.

В публикации отмечается, что изначально LTV планировало организовать дебаты с представителями партий на латышском и русском, чтобы донести достоверную и разнообразную информацию о выборах до разных групп общества.

По данным портала, телеканал не предполагал, что на дебаты будут приглашены кандидаты, у которых основной язык — русский. LTV был вынужден прислушаться к мнению общества, а также к аргументам экспертов и пересмотрел ситуацию с проведением дебатов.

По словам главного редактора LTV Сигиты Роке, телеканал собирается предложить «другие форматы публикации контента на русском языке».

До этого стало известно, что Латвийское телевидение решило провести предвыборные дебаты Европарламента на русском языке. Центр госязыка (VVC) утверждает, что этот план противоречит конституции страны.

Ранее в Латвии задержали тиктокера за поддержку России.