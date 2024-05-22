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Волочкова объяснила, почему не заводит отношения с мужчинами после курортных романов

Балерина Волочкова призналась, что не воспринимает всерьез курортные романы

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Телеграм-канал «Анастасия Волочкова»

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что никак не относится к курортным романам. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Волочкова объяснила, что не воспринимает курортные романы всерьез. Артистку интересуют только романтические отношения на длительный период.

Журналистка отметила, что мужчину с отдыха можно «привести домой».

«Если бы у меня была такая потребность, то я бы это сделала. Но у меня такой потребности нет», — поделилась артистка.

В апреле Волочкова ездила отдыхать на Мальдивы. 28 апреля балерина назвала Мальдивы «своей дачей», которую посещает два раза в год. Артистка уже побывала на островах 25 раз. Танцовщица объяснила, что для отдыха ей необходимо отсутствие людей. По ее словам, ей нравится возможность поплавать как в трусах, так и без них.

7 мая Волочкова опровергла, что использует фоторедакторы. По словам артистки, она не корректирует свои снимки и худеет благодаря спорту — водным упражнениям. Волочкова уверена, что в использовании фотошопа ее обвиняют те, кто не может «пережить ее красоту».

Ранее Волочкова отсудила у ТСЖ 3,5 млн рублей.

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