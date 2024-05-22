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В Раде резко высказались в адрес сомневающихся в легитимности Зеленского

Спикер ВР Стефанчук грубо оскорбил сомневающихся в легитимности Зеленского

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук назвал тех, кто сомневается в легитимности президентских полномочий Владимира Зеленского, врагами страны и «политическими гнидами». Об этом сообщает «Страна.ua».

«Любые лица, которые задают вопрос о легитимности президента Украины, — это враги Украины. Я очень не хочу, чтобы политические гниды расследовали вопросы легитимности власти в стране», — заявил Стефанчук.

Он напомнил 108-ю главу конституции Украины, где говорится, что действующий президент теряет свои полномочия только в момент вступления в должность нового главы государства. Спикер Рады также посоветовал изучить закон «О военном положении», где указывается, что все государственные институты продолжают свою работу до окончания соответствующего положения.

21 мая Зеленский заявил, что срок его полномочий на посту президента страны еще не закончился.

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

Ранее политолог объяснил, до каких пор Зеленский будет президентом Украины.

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