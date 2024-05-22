Харьковский ТЦК прокомментировал избиение военнообязанных

Харьковский ТЦК (военкомат) подтвердил избиение военнообязанных своими сотрудниками. Соответствующая публикация размещена на странице учреждения в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В ТЦК заявили, что применение силы имело место после того, как несколько человек с признаками алкогольного или наркотического опьянения сами попытались избить военных, осыпая их оскорблениями.

«В результате нападения пока не установленных лиц пострадал солдат роты охраны, которому были нанесены телесные повреждения», – подчеркнули в военкомате.

Подчеркивается, что ТЦК осуждает военных, которые дали себя спровоцировать на спор и драку.

«Назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие дисциплинарные меры», – подчеркнули в украинском военкомате.

Видео избиения мужчин на улицах Харькова появились в местных пабликах.

Перед этим сообщалось, что в Харькове начали насильно мобилизовывать бездомных и алкоголиков.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

9 мая мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до 11 августа 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине женщинам-медикам запретили работать без учета в ТЦК.