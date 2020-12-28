В Архангельске возбуждено уголовное дело по факту затопления судна в Баренцевом море

Следователи возбудили уголовное дело по факту затопления в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области рыболовецкого судна «Онега». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Архангельского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

Ранее сообщалось, что судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области, на борту находились 19 человек, двоих из них удалось спасти. Причиной затопления, по предварительным данным, стало обледенение.

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