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Президент Латвии рассказал о русскоязычных жителях страны, которые явно поддерживают РФ

Президент Латвии Ринкевич: четверть русскоязычных жителей поддерживают Путина

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Четверть русскоязычных жителей Латвии «очень явно» поддерживает президента РФ Владимира Путина и его политику в отношении Украины. Об этом заявил президент страны Эдгарс Ринкевичс в интервью газете Tages-Anzeiger.

По его словам, еще четверть русскоязычных граждан Латвии поддержали Украину, а оставшиеся находятся в замешательстве или не хотят говорить на эту тему.

При этом Ринкевичс отметил, что власти пытаются наладить контакт с русскоязычным населением.

До этого фракция оппозиционного Национального объединения в сейме Латвии выступила с инициативой запретить гражданам России и Белоруссии работать в латвийских школах. По данным этой фракции, в школах страны работают 214 граждан России и Белоруссии. По мнению Национального объединения, неприемлемо, что «новое поколение в Латвии воспитывают и учат граждане страны-агрессора».

Член Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Кирилл Вышинский заявил, что власти Латвии готовят к депортации более 800 пенсионеров из РФ, которые жили в республике по виду на жительство.

Ранее в Латвии силовики избили беженцев и вытеснили их в Белоруссию.

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