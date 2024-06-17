Врио главы Самарской области начал встречу с региональным руководством с разноса

Временно исполняющий обязанности главы Самарской области Вячеслав Федорищев назвал наведение порядка в районах региона перед его приездом с рабочими визитами безобразным. Об этом сообщаетРИА Новости.

Федорищев подверг критике действия местных властей, назвав их «дискредитацией».

«Абсолютно безобразная, подставляющая и дискредитирующая всех практика — к приезду руководителя наводить порядок за ночь, где он не наводился годами, которая <...> будет наказываться самым строгим образом — наказываться дисциплинарно, наказываться административным и прочими подходами», — заявил Федорищев на оперативном совещании правительства.

Отдельно врио главы региона раскритиковал главу Тольятти Николая Ренца. По словам Федорищева, который на днях побывал в городе с визитом, местные жители рассказали ему о том, что перед приездом губернатора были включены «неработающие» фонтаны, а также в городе покошена вся трава. Кроме того, местные коммунальщики хотели привести в порядок прогулочную улицу, но техника застряла в ямах.

До этого президент России Владимир Путин назначил Вячеслава Федорищева временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области, освободив от должности главы региона Дмитрия Азарова.

Ранее несовершеннолетнего мигранта выдворили из России после оскорбления Азарова.