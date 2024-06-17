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Сарик Андреасян подарил жене автомобиль

Актриса Лиза Моряк показала новый автомобиль от мужа

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moryakliza/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Лиза Моряк похвасталась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новым автомобилем от мужа, режиссера Сарика Андреасяна.

Подарок приурочен к годовщине совместной жизни Моряк и Андреасяна. Артистка и режиссер вместе уже шесть лет. Кинематографист приобрел супруге машину синего цвета марки Bentley Motors.

«Шесть лет совместной жизни! С годовщиной тебя мой любимый муж!» — написала актриса.

В сентябре 2023 года Моряк похвасталась, что Андреасян подарил ей недвижимость. Она сообщила, что стала владелицей свадебного салона.

Андреасян и Моряк поженились в ноябре 2022 года. Актриса рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете: он устроил романтическую прогулку над городом, и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». В феврале 2023 года артистка родила дочь. Девочку назвали Элизабет.

В июне поклонники спросили Моряк, сложно ли жить с мужем-армянином. Артистка отметила, что не испытывает из-за этого трудностей.

«Вообще сложностей никаких, сплошное удовольствие», — призналась актриса.

Ранее Лиза Моряк дала советы по восстановлению после родов.

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