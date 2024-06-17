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Россия вышла из спора по делу о разбившемся MH17 в Донбассе

Россия больше не участвует в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH17

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россия намерена прекратить участие в споре с Нидерландами и Австралией по делу MH17, которое рассматривает совет ИКАО. Об этом сообщает министерство иностранных дел РФ.

«Мы прекращаем свое участие в этом фарсе. Россия не признает правомочия Совета рассматривать вбросы Австралии и Нидерландов, а также любые решения, которые будут им вынесены в связи с ними», — следует из сообщения МИД России.

12 июня сообщалось, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал слушания по иску Нидерландов и Украины против России по делу о крушении рейса MH-17 «Малайзийских авиалиний»,
российская сторона не присутствует в суде.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение в июле 2014 года на востоке Украины. В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета.

Ранее МИД РФ потребовал прекратить возлагать на Россию ответственность за крушение MH-17.

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