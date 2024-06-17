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Россия и КНДР планируют заключить договор о стратегическом партнерстве

Ушаков: в ходе визита Путина Россия и КНДР могут подписать договор о партнерстве

Договор о всеобъемлющем партнерстве России и КНДР может быть подписан в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Договор будет подписан <…> с учетом <…> вопросов безопасности», — сказал он.

Ушаков напомнил, что о контактах между странами в последние годы — в сферах международной политики, экономики и других.

До этого «Ведомости» со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщили, что Путин в ближайшие недели посетит Северную Корею и Вьетнам. Посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора обратил внимание, что к визиту российского президента в КНДР уже активно готовятся. Готовящийся визит в Северную Корею принесет хорошие результаты, уверен директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Ранее Песков заявил, что у Путина будет насыщенная неделя.

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