Украинский политолог нашел лазейку в запрете Зеленскому вести переговоры с Путиным

Итоги международной встречи в Швейцарии позволят Украине вести переговоры с Россией, обойдя законодательный запрет на общение с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил киевский политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник в своем видеоблоге.

Политолог утверждает, что после того, как украинская сторона в Швейцарии поддержала коммюнике, в котором указан призыв к диалогу «между всеми сторонами», юридический запрет 2022 года в какой-то мере обходится.

«Таким образом Украина, якобы опираясь на эту широкую международную коалицию, которая создана была в Швейцарии, на позиции других стран, на международное сообщество, фактически декларирует в итоговом документе саммита возможность, и в каких-то документах даже необходимость переговоров с Россией», — утверждает Бортник.

До этого член Общественной палаты России Никита Данюк оценил итоги саммита по Украине в Швейцарии, назвав усилия Владимира Зеленского бесполезными.

Ранее политолог назвал причины провала саммита по Украине в Швейцарии.