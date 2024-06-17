В Удмуртии ребенок на велосипеде вкатился под колеса грузовика и выжил

Мальчик из Удмуртии попал в больницу после столкновения с машиной. Об этом сообщает госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел в Сарапуле. По версии правоохранителей, 34-летний водитель грузовика не уступил дорогу десятилетнему велосипедисту, в результате ребенок попал под колеса автомобиля и получил травмы.

На данный момент ребенок находится в больнице. О характере травм не сообщается.

На кадрах с места инцидента заметно, как грузовик поворачивает, чтобы въехать на огражденную территорию, но в какой-то момент рядом с ним оказывается мальчик на велосипеде, после чего водитель сбивает мальчика.

В полиции напомнили о том, что при повороте водитель обязан уступить дорогу велосипедистам.

До этого в Сочи на автодороге несколько человек пострадали в аварии с грузовиком. По данным правоохранителей, легковая машина столкнулась с мотоциклистом. Пассажиры решили осмотреть повреждения, но в этот момент в их иномарку врезался другой участник движения, после чего машина наехала на стоявших впереди людей и врезалась в габаритный транспорт.

Ранее велосипедист с топором разгромил восемь машин в Новосибирске.