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Дитковските объяснила, почему не появляется на обложках глянцевых изданий

Актриса Дитковските заявила, что у нее нет потребности появляться на обложках глянцевых изданий

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Пресс-служба «Кинопоиска»

Актриса Агния Дитковските рассказала в интервью «Газете.Ru», что у нее нет потребности появляться на обложках глянцевых изданий.

Дитковските не стала отрицать, что раньше снималась для подобных журналов. Однако, по ее мнению, сейчас времена очень сильно изменились.

«Вообще все изменилось. Как будто бы это все отошло на второй план. И у меня внутри такой потребности нет. Все всегда связано с работой», — отметила артистка.

Дитковските снялась в сериале режиссера Бориса Акопова «На автомате». Артистка призналась, что сценарий проекта привлек ее своей неординарностью.

«Он был очень интересно написан, легко читался, было смешно. И для меня это уже большой плюс — сразу же возникает желание работать в таком проекте. Потому что, честно скажу, — сегодня попадается не очень много хороших сценариев. И, конечно, тот факт, что снимать будет Борис Акопов. Мне понравился его фильм «Бык», поэтому очень хотелось с ним поработать», — рассказала актриса.

Полное интервью с Дитковските читайте здесь.

Ранее Дитковските призналась, что часто отказывается от проектов.

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