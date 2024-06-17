В Чехии погиб военный после взрыва на полигоне

Один военнослужащий погиб в результате взрыва боеприпасов на полигоне Либава. Об этом сообщила армия Чехии в своем аккаунте в соцсети X.

Еще восемь человек пострадали во время ЧП. Среди них семь военных и один гражданский. Всех их доставили в медицинские учреждения города Оломоуц.

Инцидент на полигоне в Либаве произошел 17 июня, о нем сообщили представители чешской армии. Информация о том, что стало причиной взрыва, все еще уточняется. Тем временем военная полиция начала расследование обстоятельств случившегося.

До этого сообщалось о происшествии в Польше, где случился взрыв в центре ракетного топлива в городе Скаржиско-Каменна. Отмечалось, что завод производит вооружение для Киева. Польский премьер Дональд Туск поспешил заверить население в непричастности «внешних сил» к случившемуся.

Ранее в Киеве произошел масштабный пожар в здании бывшего завода.