В московском баре нашли тайные комнаты с ночными посетителями

Сотрудники Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) провели рейд, в ходе которого обнаружило нарушения установленных властями ограничений в баре Mendeleev. Об этом сообщает «Интерфакс».

Рейд проходил совместно с сотрудниками полиции, которые вскрыли помещение по улице Петровка с помощью кувалды, поскольку работники отказывались открыть дверь.

В баре были обнаружены тайные комнаты, в которых посетители могли продолжить выпивать после 23.00. Основные помещения были пустыми, в них был потушен свет.

«Под угрозой применения спецсредств к дверям охрана их открыла, в результате чего в ранее закрытых помещениях обнаружилось порядка 70 человек, которые находились в небольшом помещении запертыми», — сказал главный инспектор Ян Поповский.

По его словам, теперь хозяева заведения могут быть оштрафованы на сумму до 300 тыс. руб. или им грозит приостановка деятельности бара на срок до 90 суток.