В Турции заявили о близости урегулирования конфликта на Украине

Текущий этап дискуссий вокруг конфликта на Украине как никогда близок к достижению мирных договоренностей. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан, передает TRT.

«У нас ведутся постоянные переговоры на уровне лидеров и на нашем уровне. В итоге хочу сказать, в результате этих усилий мы сейчас ближе [к мирным договоренностям], чем когда-либо», — сказал он.

При этом Фидан уточнил, стороны не так близки, «насколько хотелось бы в идеале». Конкретные сроки возможного урегулирования он не назвал.

Глава МИД Турции добавил, что в случае подписания мирного соглашения по Украине турецкие вооруженные силы готовы нести ответственность за безопасность на Черном море.

До этого агентство Bloomberg писало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности прямого контакта с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По словам Эрдогана, двери страны остаются открытыми для всех. Он подчеркнул, что ясно и неоднократно выражал эту решимость сторонам конфликта.

Ранее сообщалось, что Турция хочет выступить организатором мирных переговоров по Украине.