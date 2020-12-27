В России выявили еще 28 284 случая коронавируса

В России выявили 28 284 новых случая коронавируса. Об этом информирует оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

За прошедший день вылечились 24 390 человек, умерли 552.

Всего коронавирус был зафиксирован у 3 050 248 жителей России, выздоровели 2 450 829 пациентов, скончались 54 778.

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