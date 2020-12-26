Названы семь неочевидных симптомов COVID-19

Ученые из Королевского колледжа Лондона назвали неочевидные признаки заражения коронавирусной инфекцией, на которые жалуются пользователи приложения COVID Symptom Study, сообщает Daily Express.

В опубликованном списке оказались головная боль и слабость, которые являются самыми редкими признаками болезни. Кроме того, в перечень включили боль в горле, потерю аппетита, затрудненное дыхание, сыпь и делирий. В некоторых случаях коронавирус проявляется лишь в виде последних двух симптомов.

Также ученые перечислили «традиционные» симптомы COVID-19: затяжной кашель, высокая температура, потеря вкуса и обоняния. Последний признак можно использовать для самодиагностики, отметили специалисты.

Британские ученые отметили, что при возникновении тревожных симптомов людям необходимо немедленно самоизолироваться и пройти тестирование, «даже если у них нет «классической» триады» симптомов.

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