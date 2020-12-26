101-летняя женщина первой в ФРГ сделала прививку от коронавируса

101-летняя женщина, живущая в доме для престарелых в федеральной земле Саксония-Ангальт, первой в ФРГ сделала прививку от коронавируса. Об этом сообщил таблоид Bild.

Также прививки вакциной Biontech/Pfizer сделали другие проживающие и персонал заведения.

В Германии коронавирусом заразились 1 642 013, выздоровели 1 235 968, скончался 29 601 человек.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 80 млн заболевших, 56 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 3 млн человек с COVID-19.

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