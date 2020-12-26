Кипр получил первую партию вакцины от коронавируса
Кипр получил первую партию вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропортов.
«Сегодня, как мы надеемся, настал новый день. Первые вакцины прибыли в аэропорт Ларнаки, а это означает, что завтра наступает начало конца пандемии! Счастливых праздников!», — говорится в сообщении.
На Кипре коронавирусом заразились 19 366, выздоровели 2 057, скончались 109 человек.
В мире с начала пандемии зарегистрировано 80 млн заболевших, 56 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 3 млн человек с COVID-19.
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