Обледеневшее тело человека нашли в Петербурге

В курортном районе Петербурга обнаружили тело человека, замотанное в ткань. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, труп обнаружили днем 25 декабря в Сестрорецке на улице Инструментальщиков недалеко от лодочной станции.

Тело обледенело, поэтому пол и возраст умершего визуально определить не удалось.

Останки были направлены в морг для проведения экспертизы. Причина смерти и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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