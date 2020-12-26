Обледеневшее тело человека нашли в Петербурге
Катерина Медведева
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В курортном районе Петербурга обнаружили тело человека, замотанное в ткань. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, труп обнаружили днем 25 декабря в Сестрорецке на улице Инструментальщиков недалеко от лодочной станции.
Тело обледенело, поэтому пол и возраст умершего визуально определить не удалось.
Останки были направлены в морг для проведения экспертизы. Причина смерти и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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