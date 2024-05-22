Блинкен: США делают все возможное для ускорения поставок оружия Украине

Власти Вашингтона активно работают над ускорением поставок оружия и военной техники на Украину, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщает ТАСС.
На слушаниях в комитете по ассигнованиям сената конгресса США он подчеркнул важность процесса передачи оружия в Киев.
«Мы прилагаем все усилия для ускорения поставок [военной] помощи украинским силовикам, чтобы она достигла их как можно скорее», — отметил дипломат.
Блинкен также подчеркнул необходимость не только поставок вооружения на Украину, но и обучения украинских военных его использованию. Он добавил, что также важно обеспечить техническое обслуживание этого вооружения.
Предыдущий советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор высказал мнение о необходимости прекращения поставок оружия на Украину. По его мнению, отказ США от передачи оружия украинским Вооруженным силам может послужить сигналом для России о готовности к началу переговоров.
Также конгрессмены призвали Пентагон разрешить ВСУ наносить удары по территории России.