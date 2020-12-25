Легойда: РПЦ не выступает за запрет абортов

Русская православная церковь (РПЦ) не требует полного запрета абортов, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, передает ТАСС.

«Мы не требуем (запрещать аборты), мы не занимаем такую позицию официально, Русская православная церковь. Мы более мягкую и гибкую позицию занимаем в данном случае: требуем вывести из фонда обязательного медицинского страхования», — сказал он.

Ранее в Московском патриархате поддержали идею установить во всех российских городах памятники беременной женщине, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране.

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