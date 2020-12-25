После зимних каникул 6-11 классы московских школ могут вернуть к очному обучению

Минпросвещения РФ и департамент образования Москвы договорились о возобновлении учебного процесса в 6-11 классах школы после зимних каникул, если позволит эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передает РИА «Новости».

«Если ситуация позволит, определенная стабилизация уже есть, хотя ситуация непростая, то и в Москве после зимних каникул 6-11 классы тоже перейдут к очному формату обучения», — заявил Кравцов.

Он отметил, что только 2% школ в РФ находится на карантине, остальные, особенно начальные школы страны, открыты.

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