Совфед отклонил закон о необоснованном возбуждении дел о сбыте наркотиков

Совет Федерации отклонил законопроект, направленный на предотвращение необоснованного возбуждения дел о сбыте наркотиков. Об этом пишет РИА «Новости».

Совфед решил создать согласительную комиссию с Госдумой для доработки документа.

Как ранее заявил глава комитета Андрей Клишас, предлагаемый подход может снизить эффективность борьбы с наркоторговлей.

По мнению комитета, более эффективным является уже существующий механизм установления подобных исключений, в соответствии с которым нужно закрепить в статье 140 УПК РФ условия, запрещающие возбуждение дела о сбыте наркотиков.

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