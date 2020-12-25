Совфед отклонил закон о необоснованном возбуждении дел о сбыте наркотиков
Совет Федерации отклонил законопроект, направленный на предотвращение необоснованного возбуждения дел о сбыте наркотиков. Об этом пишет РИА «Новости».
Совфед решил создать согласительную комиссию с Госдумой для доработки документа.
Как ранее заявил глава комитета Андрей Клишас, предлагаемый подход может снизить эффективность борьбы с наркоторговлей.
По мнению комитета, более эффективным является уже существующий механизм установления подобных исключений, в соответствии с которым нужно закрепить в статье 140 УПК РФ условия, запрещающие возбуждение дела о сбыте наркотиков.
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