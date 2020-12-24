Мурашко назвал назвал один из основных факторов смертности у мужчин
Ника Пикекатлет
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Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, какой фактор оказывает наибольшее влияние на рост числа летальных исходов среди мужчин. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что в смертность среди мужчин 75% «вклада» вносит алкоголь.
По его словам, еще одним фактором является кардиомиопатия. Министр подчеркнул, что в женскую смертность алкоголь может вносить до 70% «вклада».
Ранее Мурашко призвал россиян проявить осторожность в питании и употреблении алкоголя в праздничные дни.
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