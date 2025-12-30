Размер шрифта
Юная американка ударила похитителя ногой в пах и спаслась

People: в США 11-летняя девочка отбилась от 31-летнего похитителя
Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

В США девочка отбилась от пытавшегося похитить ее мужчины. Инцидент произошел в городе Ванкувер, штат Вашингтон, пишет People.

По информации журналистов, 11-летняя девочка возвращалась домой около шести часов вечера после игры в футбол с друзьями, когда к ней подбежал мужчина в лыжной маске и схватил за локоть. Она закричала, но злоумышленник велел ей заткнуться и выхватил из рук мобильный телефон, чтобы она не могла вызвать помощь. Девочка не растерялась, ударила мужчину в пах, вырвалась и добежала до дома подруги, откуда позвонила в полицию.

Вскоре полиция задержала 31-летнего мужчину, в котором юная американка узнала своего похитителя. Злоумышленника арестовали, он предстанет перед судом в начале февраля, говорится в материале.

До этого сообщалось, что в Ленобласти перед судом предстанет мигрант, пытавшийся похитить двоих детей. Инцидент произошел 24 августа в поселке Вырица. По версии следствия, мужчина подъехал к малолетним на машине, схватил их и потащил к автомобилю. Уточняется, что похищению помешал случайный очевидец.

Ранее СК начал проверку инцидента с дракой и похищением ребенка в Пулково.

