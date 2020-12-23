Попова сообщила о замедлении роста заболеваемости коронавирусом в РФ

В России наблюдается замедление роста заболеваемости коронавирусом нового типа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в стране на сегодняшний день отмечается «стабилизация цифр» по COVID-19.

«Очень хорошо, что мы с этими цифрами подходим к большим праздникам», — сказала Попова.

Она добавила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в регионах неоднородная.

По последним данным, в России выявили 2 933 753 случаев COVID-19, выздоровели 2 343 967 человек, скончались 52 461 пациент.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Биолог: лечение коронавируса провоцирует его мутацию

— Более 87 млн тестов на COVID-19 проведено в России

— Путин заявил, что риски по коронавирусу сохраняются