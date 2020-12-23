На Кубани пенсионер убил соседку и покончил с собой

На Кубани 70-летний пенсионер убил 26-летнюю соседку, после этого он покончил с собой. По факту убийства женщины возбуждено уголовное дело, об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, утром 22 декабря житель Апшеронского района с ножом напал на свою молодую соседку в подъезде дома. Женщине удалось выбраться и выбежать на улицу, однако злоумышленник побежал за ней и нанес ей не менее восьми ударов ножом в область груди, шеи и головы. Прибывшие на место медики установили, что жертва погибла.

В дальнейшем правоохранители нашли подозреваемого мертвым в его гараже, предполагается, что он совершил суицид.

По данным СМИ, конфликт пенсионера с соседкой произошел из-за открытой форточки. Также сообщалось, что женщина была беременна, и у нее остались муж и ребенок.

«Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю... возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство»)», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Отмечается, что в отношении подозреваемого будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

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