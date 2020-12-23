В Дании обнаружили новый штамм коронавируса

В Дании обнаружили новые мутации коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на странице Государственного института страны по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Отмечается, что ученые выявили мутацию коронавируса N439K, от которой сложнее избавиться при помощи вакцины.

По данным института, носителями этого штамма являются около 10% всех протестированных в Дании на наличие инфекции с подтвержденным диагнозом. При этом специалисты выяснили, что случаев госпитализаций при заболевании N439K меньше, чем при SARS-CoV-2.

Ранее сообщалось, что новые мутации коронавирусной инфекции выявили в Бразилии, Великобритании и Боливии.

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