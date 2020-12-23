AstraZeneca начнет поставки вакцины от COVID-19 в Малайзию в 2021 году

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Компания AstraZeneca начнет в первой половине 2021 года поставлять вакцину от COVID-19 в Малайзию. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на руководителя малайзийского офиса AstraZeneca Санджиеву Панчалу.

«Компания в первой половине 2021 года предоставит 6,4 млн доз вакцины», — говорится в сообщении.

По его словам, сейчас «ведутся переговоры о расширении географии производства препарата для обеспечения необходимого объема для других стран».

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России, возможно, будет зарегистрирована комбинация вакцин от коронавируса «Спутник V» и AstraZeneca.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Путин поздравил центр Гамалеи, AstraZeneca и РФПИ с подписанием меморандума

Гинцбург не исключил появления комбинированной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca в РФ

Глава AstraZeneca заявил о возможности комбинации со «Спутником V»
AstraZeneca