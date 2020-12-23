В ОП Собянина и Воробьева попросили сделать 31 декабря выходным днем

Член Общественной палаты РФ (ОП) Султан Хамзаев попросил мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева сделать 31 декабря выходным днем. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Уверен, что официальный выходной день сделает атмосферу 31 декабря еще более праздничной, а людей - более спокойными и счастливыми, особенно это ценно в период пандемии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аналогичное сообщение направлено на имя Воробьева.

«Суть этой просьбы заключается в том, чтобы главы Москвы и Подмосковья показали всем неопределившимся регионам хороший пример», — говорится в сообщении.

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