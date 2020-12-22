Армянская оппозиция заночует в центре Еревана

В Ереване участники митинга, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, решили заночевать в центре города, на площади Республики. Об этом пишет «Интерфакс».

«Сегодня мы останемся на площади Республики. Завтра с утра акции гражданского неповиновения и забастовки продолжатся», — приводятся слова представителя партии «Дашнакцутюн» Ишхана Сагателяна.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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