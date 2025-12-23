Курянина приговорили почти в 20 годам за пьяное нападение на военных

Суд в Курске дал 19 лет тюрьмы мужчине за бросок гранаты в военных

Курский областной суд вынес приговор жителю Курска, который бросил гранату в военнослужащих. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Суд установил, что 36-летний Николай Мезенцев 12 марта 2025 года в Большесолдатском районе нашёл промышленно изготовленную ручную осколочную гранату Ф-1 со штатным взрывателем, снаряженную тротилом. Мужчина забрал боеприпас.

Позднее пьяный Мезенцев вместе со знакомой приехали в село Большое Солдатское, где у дома женщины они встретились с военнослужащими. После конфликта его спутницы с военными к автомобилю Мезенцева подъехали трое и попросили его покинуть территорию населенного пункта, так как включенные фары машины могли создать угрозу обнаружения.

Подсудимый заявил, что намерен был уехать, однако требования выполнять не собирался. Из-за неприязни он привел гранату в боевую готовность и бросил ее из окна своего автомобиля в салон рядом с припаркованной машиной с тремя военнослужащими. В результате взрыва водитель получил тяжкий вред здоровью, а автомобилю были причинены значительные повреждения. Однако все выжили.

В суде Мезенцев частично признал вину, заявив, что не имел умысла на совершение преступления, однако подтвердил факт незаконного хранения гранаты и ее броска в сторону военнослужащих.

Суд признал мужчину виновным и по совокупности преступлений назначил ему 19 лет лишения свободы: первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также ему назначили ограничение свободы на два года и штраф в размере 50 тыс. рублей. Суд удовлетворил гражданский иск одного из потерпевших, взыскав с осужденного более 988 тыс. руб. в счет компенсации морального и материального вреда.

