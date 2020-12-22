Жителей Красноярского края предупредили о морозах до -55°C
Карина Казанцева
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В Красноярском крае с 23 по 25 декабря ожидаются морозы от -30°C до -55°C. Об этом сообщается на сайте Среднесибирского УГМС.
«В северных районах Красноярского края ожидается сильный мороз: температура воздуха на юге Таймырского МР -45°C, -50°C, в Эвенкийском МР и на севере Туруханского района -50°C, -55°C», — указано в сообщении.
23 декабря на севере центральных районов установятся морозы, температура опустится до -43°C.
Синоптики предупреждают о гололедице. Также в районах Красноярского края, республики Хакасия и Тыва есть вероятность схода лавин.
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